35 – в Петушинской районной больнице, 15 – в Гусь-Хрустальной городской больнице, 9 – в Вязниковской районной больнице.

На 22 июня в больницах Владимирской области действуют 1062 койки для пациентов с коронавирусом. Занято - 90,1 % или 957, свободны – 105 мест.Во регионе дополнительно развёрнуто 59 ковидных коек: 35 – в Петушинской районной больнице, 15 – в Гусь-Хрустальной, 9 – в Вязниковской.Добавим, что за время пандемии 32302 пациента с Covid-19 выздоровели, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 75 человек.За период наблюдения в области отмечен 1251 летальный исход.Для сравнения, 21 июня свободными всего 87 мест.Между тем, ковидная статистика продолжает бить рекорды - плюс