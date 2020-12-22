21 декабря сразу два сельских учреждения культуры – Ковардицкий Дом культуры и его отдел в деревне Пестенькино – торжественно открылись после ремонта.

21 декабря сразу два сельских учреждения культуры – Ковардицкий Дом культуры и его отдел в деревне Пестенькино – торжественно открылись после ремонта, проведённого в рамках национального проекта «Культура» и специальной областной программы «Развитие культуры». В мероприятиях приняла участие директор Департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.В рамках нацпроекта «Культура» были проведены работы капитального характера, а по областной программе – текущий ремонт внутренних помещений и оснащение оборудованием. В обоих ДК капитально отремонтирована кровля и фасад, заменены оконные блоки, приведены в порядок внутренние помещения, автоматическая пожарная сигнализация, система отопления. Приобретены новые театральные кресла, обновлена механика и одежда сцены, антрактно-раздвижные занавесы, оргтехника, звуковая аппаратура. Всего на ремонтные работы было направлено более 19 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов, из которых около 4 млн рублей – федеральные средства.«Национальный проект «Культура» стимулирует развитие инфраструктуры сферы культуры в сельской местности: совместные усилия, сочетание федерального проекта и областной программы развития культуры сделали возможным полное обновление Ковардицкого и Пестенькинского домов культуры. Они кардинально преобразились, стали уютными, современными, комфортными. Замечательно, что всё больше таких обновлённых ДК появляется во Владимирской области – в этом году ремонт коснулся почти 20 муниципальных учреждений культуры. Это не просто отремонтированные стены – это новые возможности для жителей сёл и деревень, прежде всего, для наших детей в проявлении и раскрытии их талантов», – отметила Алиса Бирюкова.Ковардицкий Дом культуры – центр культуры и досуга всего села Ковардицы, в котором проживает более 1,5 тыс. человек. Село активно развивается, там есть и социальная инфраструктура, а теперь открылся и обновлённый ДК. Несомненно, в современном учреждении культуры будут созданы все условия для развития творческого потенциала местных жителей от мала до велика. В ДК действует 13 кружков и клубных формирований: «Народная агитбригада», детский вокальный ансамбль «Папины дочки», кружки – театральный, вокального пения, художественного чтения, клубы «Ветеран», семейный, женский и любителей настольного тенниса, а также несколько молодёжных объединений.В Пестенькино живёт чуть более 860 человек. Но социальная инфраструктура деревни также развита и учреждение культуры – востребовано жителями. Исторически сложилось, что ключевой для местного ДК является работа с подрастающим поколением: детьми, подростками, молодёжью. На базе учреждения работает 18 кружков и любительских объединений, они охватывают около 300 человек. Участники образцового детского фольклорного ансамбля «Одуванчик», кружков «Художественное слово» и «Юный художник», клуба «Подросток», театров «Играют взрослые» и «Сорванцы», танцевальной группы «Веснушки» активно выступают на мероприятиях поселенческого и районного уровня.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)