Стать членом совета директоров крупной компании в 9 лет - возможно. Маргарита Сергиевская вошла в детский совет директоров Yummy United. В этой компании рулят дети.

Стать членом совета директоров крупной компании в 9 лет - возможно. Маргарита Сергиевская вошла в детский совет директоров Yummy United. В этой компании рулят дети.Маргарита учится еще в 3 классе, а уже директор крупной компании по производству продуктов питания для детей. Пройти в финал конкурса и занять свое место в детском совете директоров было непросто, рассказывает девочка. Надо было победить в творческих конкурсах. Одно из заданий - нарисовать комикс с новыми героями.Маргарита Сергиевская, участник Детского Совета директоров Yummy United:- Это котенок, он полез на дерево и падает. Кенгуру хочет ему помочь, она его спасает. А это енот, который был уверен в своем друге. Кенгуру зовут Тим. Котенка зовут Томик. А енота - Дим.У каждого директора есть паспорт и планшет. Это необходимо для совещаний, которые проходят каждый четверг в игровом формате. Наравне со взрослыми дети придумывают новые продукты и вкусы, подбирают дизайн и рекламу. Маргарита надеется, что её Тим, Том и Дим вскоре тоже будут на упаковках и одежде.Маргарита Сергиевская, участник Детского Совета директоров Yummy United:- На сырок я бы сделала котика, который его держит и играет с ним как-нибудь.Участие в Детском Совете директоров происходит на некоммерческой основе. Дети получают уникальные опыт, знания и навыки, которые помогут им во взрослой жизни. Побороться за место в совете может любой желающий.Олег Бериев, сооснователь Yummy United:- Такой формат взаимодействия с детьми позволяет нам создавать продукты, которые на самом деле нравятся детям. Это позволяет также давать детям большое количество положительных эмоций, а также опыт, который они нигде получить больше не могут. Несомненно, в стране есть большое количество секций, организаций, кружков, где дети могут могут получат знания и позитивные эмоции. В нашей же компании дети участвует на самом деле в том, что компания производит.Участие в конкурсе помогает поверить и в собственные силы. Маргарита уже знает, что даже в третьем классе можно что-то изменить к лучшему. Сегодня - сырок, а завтра, возможно, и мир.Юлия Шувалова, Александр Чунаев, "Вести Владимир"