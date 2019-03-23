Визит в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения Украинский выбор — Право народа, члена партии За жизнь Виктора Медведчука и их переговоры с премьер-министром РФ и главой Газпрома направлены против Украины, убежден президент Петр Порошенко.

Визит в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор — Право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука и их переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером направлены против Украины, убежден президент этой страны Петр Порошенко.Выступая в субботу, 23 марта, на совете регионального развития в Черновицкой области, он указал, что предметом обсуждения в Москве стал вопрос о том, чтобы "повесить снова Украину на российскую газовую иголку"."Против кого они объединятся?" — задался Порошенко риторическим вопросом. И сам ответил на него: "Против Украины, против каждого из нас". Слова украинского лидера приводит "Интерфакс".В ходе своего выступления президент вновь заявил и о том, что Украина в обозримом будущем получит возможность стать членом Европейского союза и НАТО. При этом, продолжил он, Украина, "может, еще не пересечет финишную ленточку, но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю". По словам главы государства, без членства в этих союзах мир и безопасность на Украине "будут зависеть от России", пишет ТАСС.Встреча оппозиционных украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером прошла в минувшую пятницу, 22 марта, в Москве.