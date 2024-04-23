Алексей Поддубный, волонтёр и представитель Народного Фронта наградил команду Владимира Путина за...

Алексей Поддубный, волонтёр и представитель Народного Фронта наградил команду Владимира Путина за помощь бойцам в зоне СВОСегодня во Владимир прибыл Алексей Поддубный - известный российский певец и композитор, лидер группы "Джанго", волонтёр и представитель Народного Фронта. В здании правительства Владимирской области музыкант наградил команду Владимира Путина за помощь бойцам в зоне специальной военной операции.Перед самим заседанием прошла личная встреча певца с председателем Законодательного Собрания области Ольгой Хохловой.Алексей Поддубный (Джанго), музыкант,композитор, лидер группы "Джанго", представитель Народного Фронта:- У меня есть движение, оно называется "Чтобы победить". И вот мы сочиняем кучу лозунгов. Мы ездим по стране и даём концерты. И есть такая часть в концерте, когда мы кричим речёвки. И вот у меня один из лозунгов таких: "Честно будем жить, чтобы победить". Потому что вот такая честность на каждом участке, без стяжательства, она именно и даст нам настоящую Победу.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Встречалась с нашими студентами исторического факультета ВлГУ. Вы знаете, я думала, что мне придётся как-то объяснять им, что происходит, зачем. Потому что завтра они уже идут в школу и будут рассказывать детям о современной истории. Но я была очень удивлена, по-хорошему, насколько они патриоты, как они разбираются в этих политических вопросах.Ольга Хохлова отметила: вместе с Народным фронтом нужно ещё больше поднимать патриотизм среди молодёжи: в единстве - сила. Алексей Поддубный в свою очередь подчеркнул - бойцам в зоне специальной военной операции помогают не только военная техника и оборудование, важны и законодательные инициативы.И прежде всего - поддержка самих участников СВО и их близких. Сегодня в числе награждённых премией "Команда Путина" - председатель Заксобрания Ольга Хохлова, первый заместитель губернатора области Дмитрий Лызлов, представители министерств областного правительства, депутаты регионального парламента. Всего 16 человек.Те, кто непрерывно оказывает помощь нашим землякам на передовой, координируя в том числе сборы гуманитарной помощи.