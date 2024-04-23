Женщину, которая за ночь сожгла три автомобиля во Владимире, заключили под стражу до 20 июня, то есть на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда. Жительницу Владимира

Женщину, которая за ночь сожгла три автомобиля во Владимире, заключили под стражу до 20 июня, то есть на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда. Жительницу Владимира обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Напомним, ночью 21 апреля женщина сначала подожгла авто «Киа Рио», стоящую у дома №49 на Северной, а потом «Мерседес»