Во Владимирской области разыскиваются двое подростков, сбежавших из села Сеславское Суздальского...

Во Владимирской области разыскиваются двое подростков, сбежавших из села Сеславское Суздальского района.По информации поискового отряда «Лиза Алерт» - с 20 апреля 2024 года их местонахождение неизвестно.Могут находиться в вашем районе!Лушин Арсений Олегович:Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.Был одет: сине-красная куртка, чёрные брюки, серые кроссовки.Мареев Егор Александрович:Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.Был одет: синяя куртка, чёрная кофта, чёрные спортивные брюки, чёрно-зелёные ботинки.Инфорг: Таврида (Яна) 8(999)121-72-64.Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir