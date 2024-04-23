Во Владимирской области разыскиваются двое подростков, сбежавших из села Сеславское Суздальского...
Во Владимирской области разыскиваются двое подростков, сбежавших из села Сеславское Суздальского района.
По информации поискового отряда «Лиза Алерт» - с 20 апреля 2024 года их местонахождение неизвестно.
Могут находиться в вашем районе!
Лушин Арсений Олегович:
Приметы: рост 167 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Был одет: сине-красная куртка, чёрные брюки, серые кроссовки.
Мареев Егор Александрович:
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.
Был одет: синяя куртка, чёрная кофта, чёрные спортивные брюки, чёрно-зелёные ботинки.
Инфорг: Таврида (Яна) 8(999)121-72-64.
Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir