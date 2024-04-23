Во время ремонта крыши Владимирского политехнического колледжа подрядчик не выполнил работы на 1,7...
Во время ремонта крыши Владимирского политехнического колледжа подрядчик не выполнил работы на 1,7 млн рублей.
По информации пресс-службы региональной прокуратуры, ещё в мае 2022 года между ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» и ООО «Агуна» заключен контракт стоимостью более 20 млн рублей на проведение капитального ремонта крыши образовательного учреждения.
Работы по указанному контракту были приняты и оплачены заказчиком на основании представленного акта.
В то же время, проведенной прокуратурой проверкой выявлен факт завышения подрядчиком объёма выполненных мероприятий. Общая сумма оплаченных, но не выполненных работ превысила 1,7 млн рублей.
В пресс-службе прокуратуры Владимирской области поясняют:
«… В частности, в меньшем, чем требовалось, объёме выполнены работы по кладке из кирпича участков наружных стен, штукатурке, окраске, устройству пароизоляции, укладке ходовых досок и пр. В меньшем, чем предусматривалось количестве использовались минераловатные плиты и кладочный раствор, а при устройстве кровель для обрешетки использовалась доска почти в 2 раза тоньше положенной и пр.»
Сообщается, что в данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»).
Отмечается, что проверка была проведена после того, как стало известно о мошенничестве этого же подрядчика во время благоустройства территории детского парка «Планета детства» в Вязниках.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области