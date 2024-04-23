Во время ремонта крыши Владимирского политехнического колледжа подрядчик не выполнил работы на 1,7...

Во время ремонта крыши Владимирского политехнического колледжа подрядчик не выполнил работы на 1,7 млн рублей.По информации пресс-службы региональной прокуратуры, ещё в мае 2022 года между ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» и ООО «Агуна» заключен контракт стоимостью более 20 млн рублей на проведение капитального ремонта крыши образовательного учреждения.Работы по указанному контракту были приняты и оплачены заказчиком на основании представленного акта.В то же время, проведенной прокуратурой проверкой выявлен факт завышения подрядчиком объёма выполненных мероприятий. Общая сумма оплаченных, но не выполненных работ превысила 1,7 млн рублей.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области поясняют:«… В частности, в меньшем, чем требовалось, объёме выполнены работы по кладке из кирпича участков наружных стен, штукатурке, окраске, устройству пароизоляции, укладке ходовых досок и пр. В меньшем, чем предусматривалось количестве использовались минераловатные плиты и кладочный раствор, а при устройстве кровель для обрешетки использовалась доска почти в 2 раза тоньше положенной и пр.»Сообщается, что в данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения»).Отмечается, что проверка была проведена после того, как стало известно о мошенничестве этого же подрядчика во время благоустройства территории детского парка «Планета детства» в Вязниках.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области