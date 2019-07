Бориса Джонсона часто называют неукротимым, неистовым, enfant terrible. Но даже политические противники признают: он чертовски обаятелен. Вести.Ru вспомнили самые курьезные моменты и жизненные ситуации, в которые попадал Борис Джонсон на пути к креслу британского премьера.

Бориса Джонсона часто называют "неукротимым", "невыносимым ребенком" (enfant terrible), порой, даже "шутом", но даже политические противники признают: он чертовски обаятелен. 33Live.RuRu вспомнили самые яркие моменты и жизненные ситуации, в которые попадал Борис Джонсон на пути к креслу британского премьера.Еще полгода назад СМИ вовсю потешались над Борисом Джонсоном, который залез под машину перед свиданием и вынужден был вызывать спасателей.Не раз он становился участником других историй, которые вызывали у кого – добродушный смех, у кого – недоумение: как выпускник Оксфорда, занимавший пост главы МИДа Британии и мэра Лондона, может вести себя столь бесшабашно, а порой, и скандально?Чего стоят только некоторые из его заявлений: например, когда он сравнивал мусульманок в никабах с "почтовыми ящиками". Или когда написал оскорбительный стишок про окурок, козу и президента Турции Эрдогана. Или когда в 2004-м призывал голосовать за консерваторов, "обещая", что в этом случае у их жён "увеличится грудь".Однако все ему сходило с рук.Многим, кто следил за "похождениями" Джонсона, наверняка помнится и курьезная ситуация, когда он завис "мешком" на аттракционе.Или как в 2013-м, еще до глобального похолодания в отношениях с Россией, будучи тогда мэром Лондона, на русском языке приглашал на празднование Масленицы на Трафальгарской площади.Бурно обсуждалась в СМИ и история, когда Джонсон во время официального визита в Токио играл с японскими детьми в регби и со всего размаху сбил ребенка с ног, а затем учтиво поинтересовался у него о самочувствии.Облетела СМИ и соцсети и фотография провалившегося в реку будущего премьера Британии с мусорным пакетом в руке.Курьезное падение произошло, когда он вместе с волонтерами убирал мусор у реки Пул, напоминает издание "ЗаграNица".Впрочем, и тогда, казалось бы, неловкая ситуация Джонсона нисколько не огорчила: он продолжал улыбаться.Западные издания вспоминают, что будучи мэром Лондона он не раз конфликтовал и с чиновниками, и с простыми лондонцами.Так, например, во время открытия новой велодорожки велосипедист, проезжавший мимо Джонсона, показал ему средний палец, на что тот, подъехав к журналистам, с ироничной улыбкой заявил: "Мне кажется, людям очень нравится новая велодорожка".Возможно, именно это умение не бояться попадать в смешные ситуации и с иронией выходить из них в свое время очаровали большинство лондонцев, которые переизбирали его на пост мэра дважды. А теперь и однопартийцы-консерваторы избрали его своим лидером.Каким премьером будет 55-летний Борис Джонсон и продолжит ли вести себя в стиле, который, мягко говоря, не свойственен типичным англичанам, покажет время.Сам же он несколько месяцев назад (когда Джонсона уже называли возможным новым премьером Британии) опубликовал в своем "Интаграме" видео. На кадрах он в смешной шапке сидит рядом с гепардом, который облизывает и "покусывает" политика."Вы можете видеть, что я был совершенно спокойным и непринужденным", — пишет Джонсон под видео.Посмотреть эту публикацию в InstagramThis weekend I went to @howlettspark where I met Saba the cheetah who will soon be released into the wild. He nibbled my hat. You can see I was totally calm and at ease...Tomorrow in the @Telegraph I’ve written about the incredible work the @aspinallcharity are doingПубликация от Boris Johnson (@borisjohnsonmp) 17 Фев 2019 в 1:02 PSTВозможно, этими кадрами Борис Джонсон хотел показать своим коллегам или оппонентам, что в мире хищников он – свой?