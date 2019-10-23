Накануне состоялось заседание градостроительного комитета Владимира.

Накануне состоялось заседание градостроительного комитета Владимира.В числе других вопросов, было принято решение о присвоении названия новой улице в пос. Энергетик. Улица, ведущая к промышленной площадке, на которой расположен центр обработки данных «Яндекс» получила название «Поисковая», поскольку «поиск» - является наиболее точным термином характеризующим суть и цель существования центра обработки данных, расположенного в городе Владимире», . Название двух новых остановочных пунктов не столь аллегоричны: ост. Злобино (площадка в районе дома № 1 по ул.Лесной в д.Злобино) и Завод ЖБИ» (площадка в районе дома № 2 по ул.Мещёрской).К декабрю текущего года владимирцам обещают построить пересечение с автомобильной дорогой М-7 «Волга», связывающее трассу М-7 с улицей Гастелло и Промышленным проездом. Проектно-сметная документация подготовлена, заключения государственной экспертизы получены, по результатам состоявшихся торгов заключен контракт на проведение работ.