Российский автомобильный гигант ранее заявлял, что пандемия COVID-19, спровоцировавшая волну остановок автозаводов по всему миру, не повлияет на работу предприятия. С последствиями двух случаев заражения среди сотрудников АвтоВАЗ рассчитывает справиться локальным карантином.

Российский автомобильный гигант ранее заявлял, что пандемия COVID-19, спровоцировавшая волну остановок автозаводов по всему миру, не повлияет на работу предприятия. С последствиями двух случаев заражения среди сотрудников АвтоВАЗ рассчитывает справиться локальным карантином.Один из заразившихся коронавирусом работает в Тольятти на линии сборки шасси, другой - сотрудник одного из дочерних предприятий АвтоВАЗа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на профсоюз завода.Оба они заразились из одного источника: это близкие родственники первого зарегистрированного заболевшего коронавирусом в Тольятти. Утверждается, что на карантин отправлены как эти сотрудники, так и близко контактировавшие с ними прочие работники предприятия, которых насчитали 29."Они находились ранее и находятся сейчас в изолированном карантине под наблюдением врачей. За это время они не имели дополнительных контактов с окружающими. Состояние всех - удовлетворительное", - сообщает профсоюз о двух заболевших сотрудниках предприятия.В России на данный момент зафиксировано около 450 случаев заражения коронавирусом, причем большинство из них - в Москве. В Самарской области, по данным агентства, общее число зараженных достигло девяти, причем как минимум часть из них "привезли" вирус с собой из поездок по Европе.