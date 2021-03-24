Проблемы с весом, выпадение волос, бессонница и хроническая усталость… Все эти симптомы могут свидетельствовать о нарушениях работы щитовидной железы. Так какими эндокринными

Проблемы с весом, выпадение волос, бессонница и хроническая усталость… Все эти симптомы могут свидетельствовать о нарушениях работы щитовидной железы. Так какими эндокринными заболеваниями страдают женщины? У нас в студии заведующая эндокринологическим отделением Городской клинической больницы №5 города Владимира Наталья Владимировна Маврычева