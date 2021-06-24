Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности в торговых центрах.

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности в торговых центрах.Проверочные мероприятия в ТЦ «Меридиан» проведены совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Владимирской области.Выявлено, что двери эвакуационных выходов не открываются изнутри без ключа; вентиляционные камеры торгового центра используются для хранения продукции, оборудования и других предметов; в лифтовых холлах хранятся горючие материалы; пути эвакуации заставлены оборудованием; на объекте не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны.Прокуратурой города внесено 4 представления. Нарушения устранены в полном объеме, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Должностные (руководители) и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 24 тысячи рублей.