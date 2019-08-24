Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен не допустить продажи единственного на Украине производителя авиационных двигателей компании Мотор Сич.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен не допустить продажи единственного на Украине производителя авиационных двигателей компании "Мотор Сич" китайской компании Skyrizon Aircraft. Болтон планирует встретиться с главой "Мотор Сич" в Киеве на следующей неделе и рассказать об амбициях Китая и "на что способен Китай".Белый дом противодействует по всему миру попыткам КНР усилить свою экономику в рамках "стратегического соревнования с Китаем", пишет ТАСС. Для американцев это вопрос национальной безопасности и обороны.