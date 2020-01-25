25.01.2020

2020-01-25 14:35:08

Что связывает Владимира Высоцкого и Гороховец, в котором он никогда не был?

Что связывает Гороховец и Владимира Высоцкого, в котором он никогда не был? Все просто - его талант и память поклонников.

Небольшой городской Отель сегодня - один из центров памяти Высоцкого. Уникальные фотографии, книги, экспонаты среди которых гитара с дарственной надписью его сына Никиты и портрет с автографом бывшей жены, актрисы Людмилы АбрАмовой. Даже музыкальный фонтан "Высоцкий", открытый в год его 80-летия вызывает неподдельный интерес у туристов. Игорь Котов - военный офицер. Ему творчество музыканта особенно близко, образы летчиков, штафников, по его мнению одни из самых ярких. Он уверен, что в стихах поэта - история России, которую он пропустил через свое сердце

Игорь Котов, военный офицер, участник фестиваля "Вертикаль", поклонник творчества В.С. Высоцкого:

-Это целая эпоха нашей жизни, его песни и о любви и о войне и о горах, человеческих отношениях, это то на чем воспитывалось наше поколение и много лет будет еще воспитываться.

"Я дышу, и значит -я люблю, я люблю, и значит- я живу". Глубина его текстов, надрыв и искренность во время исполнения покорили миллионы. Николай Лощаков приехал сюда из Москвы. Горнолыжные склоны Пужаловой горы напомнили ему дух одного из самых известных фильмов с участием Владимира Семеновича. Площадка фестиваля "Вертикаль" каждый год собирает ценителей творчества Высоцкого со всей страны.

Николай Лощаков, участник фестиваля "Вертикаль", поклонник творчества В.С. Высоцкого :

-Он посвящен памяти ВС Высоцкого для чего мы и приехали сюда, чтобы почтить нашим присутствием и песнями этого замечательного национального поэта, мы все преклоняемся.

Андрей Князев -владелец отеля и организатор многих фестивалей имени Высоцкого - и сегодня удивляется таланту Высоцкого коснуться души каждого, кто слушал его стихи или песни. Его поэзия объединяла шахтеров и профессоров , воевавшихи сидевших в лагерях , романтиков и скептиков.

Андрей Князев, меценат, владелец отеля "Водолей", организатор фестиваля "Вертикаль":

-Почему высоцкий здесь? И мы созвучны с Ларисой Лужиной у нее в книге такие слова есть, мы не договаривались, но слова у нас примерно одни и те же, вот у вас Высоцкого никогда в городе не было , а памятник ему есть, я отвечал примерно у нас памятник Ленина есть, тоже он в город никогда не приезжал.

Этот отель - лишь малая точка на карте России , посвященная таланту Высоцкого. Сейчас в его честь названы и астероид, и один из самолетов Airbus компании "Аэрофлот". Космический талант этого человека остался в многочисленных книгах, песнях и фильмах. Прожив чуть более 40 лет , он оставил великое наследие, которое будут обсуждать критиковать и восторгаться им еще долгие годы.

Александр Сыпченко, Максим Котов, Вести Владимир