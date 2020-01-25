В Турции курьеру, плюнувшему в пиццу клиента, грозит 18 лет тюрьмы. Такое наказание для доставщика еды запросила сторона обвинения. Курьера уже оштрафовали, но прокурор настаивает на реальном сроке.

В Турции курьеру, плюнувшему в пиццу клиента, грозит 18 лет тюрьмы. Такое наказание для доставщика еды запросила сторона обвинения, передает "33Live.Ru Дежурная часть".Инцидент произошел еще в 2017 году и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах запечатлено, как 18-летний курьер открывает коробку с пиццей рядом с квартирой заказчика, наклоняется и снимает себя на телефон.Сообщается, что курьера уже оштрафовали на 600 долларов. Теперь прокурор добивается реального срока, поскольку заказчик мог серьезно рисковать здоровьем, если бы доставщик, например, страдал каким-нибудь серьезным заболеванием.Вынесение приговора по этому делу назначено на февраль.