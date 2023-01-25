Ковров без шипов. Соревнования по картингу состоялись в городе оружейников на Мотодром-Арене. В...

Ковров без шипов. Соревнования по картингу состоялись в городе оружейников на "Мотодром-Арене".В гонках приняли участие спортсмены из Коврова, Владимира, Заволжья, Рязани и Новомичуринска. К участию приглашались все желающие. Главным условием было попадание в один из четырех классов: «Кадет», «Дети без шипов», «Свободный без шипов» и «Микро-шипы до 8 лет».Возраст - от шести лет - совсем юные пилоты участвуют в классе "Микро". А опытные - в так называемом "свободном" классе. По словам организаторов, в феврале запланировано еще несколько таких снежных заездов.Спортсмены продолжают готовится к предстоящим соревнованиям, которые станут главными в этом сезоне. Гонка «Кубок КАМАЗ_МАСТЕР» пройдет в предстоящие выходные в Набережных Челнах. На соревнованиях Владимирскую область представят пилоты: Арсентьев Дмитрий, Мосеев Данила, Хламов Андрей (г.Ковров) и Мусатов Алексей, Цицкиев Тимур, Шалаев Сергей, рассказывает издание "Город-Ковров".