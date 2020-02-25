Два города на северо-востоке Сирии: Эль-Хасаке и Тель-Тамр — остались без питьевой воды, подачу которой им перекрыли боевики, поддерживаемые Турцией. Эль-Хасаке — административный центр одноименной провинции, в нем проживают около полутора миллионов человек.

Два города на северо-востоке Сирии: Эль-Хасаке и Тель-Тамр — остались без питьевой воды, подачу которой им перекрыли боевики. По сообщению местных СМИ, эти боевики входят в террористические группировки, поддерживаемые Турцией.Эль-Хасаке — административный центр одноименной провинции, в нем проживают около полутора миллионов человек, в основном курдское и арабское население, пишет РИА Новости.Между тем ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство сообщается, что вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции захватили населенный пункт Нейраб, расположенный на юге провинции Идлиб. По сведениям турецких журналистов, боевики взяли город под полный контроль.Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил ранее в понедельник, что, согласно договоренностям между РФ и Турцией, оппозиция в Идлибе должна была отмежеваться от террористов. Однако этого не произошло, и сейчас стало очевидно, что "зона деэскалации превращается в зону эскалации", заметил министр."Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать", — подчеркнул глава российского МИД.Он указал, что Россия будет всеми способами противодействовать любым попыткам оправдать террористов, окопавшихся в провинции Идлиб.