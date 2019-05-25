Российская нефть вновь пойдёт по трубопроводу Дружба через Белоруссию 10 июня. Откачка загрязнённых нефтепродуктов, которые и вызвали недавний сбой, начнётся в рамках дорожной карты. Новость об этом пришла после переговоров глав правительств России и Белоруссии.

Российская нефть вновь пойдёт по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию 10 июня. Откачка загрязнённых нефтепродуктов, которые и вызвали недавний сбой, начнётся в рамках "дорожной карты". Новость об этом пришла после переговоров глав правительств России и Белоруссии.Сергей Румас возглавляет белорусское правительство меньше года, а для него это уже восьмая встреча с Дмитрием Медведевым.Может показаться что график невероятно интенсивный. Но для двух союзных государств — это нормальный, рабочий темп."В повестке дня находятся и текущие, иногда непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы. Ну, вот, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства", — отметил Медведев."На 70% наши позиции сходятся. И вот сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где у нас в чем различия, какие развязки есть", — ответил Сергей Румас, премьер-министр Белоруссии.Гость из Белоруссии начинает свою речь с поздравлений — накануне сборная России выиграла у США на чемпионате мира по хоккею и вышла в полуфинал."Это была лучшая игра на этом чемпионате. А уже сегодня по дороге в аэропорт я увидел то, что вчера не показали — силовой прием Овечкина. Это, это вообще, конечно, что-то. Искренне желаю, чтобы в этом году вы стали чемпионами мира", — сказал Румас."Спасибо, Сергей Николаевич. Это, так сказать, все, что вы нам желаете? Или есть еще что-то?", — поблагодарил российский премьер-министр."Это спортивная часть, Дмитрий Анатольевич", — ответил его белорусский коллега.Дальше премьеры начинают разговор о тех самых, "непростых темах" тет-а-тет.Инцидент на нефтепроводе "Дружба", когда в трубу попала нефть, загрязненная хлоридными соединениями, произошел еще в конце апреля. Россия виновных быстро нашла и уже ведется следствие.Сам нефтепровод с начала мая прокачивается чистой нефтью. Её сейчас получают и белорусские заводы, и западные потребители. Но остаются разногласия по оценке ущерба нанесенного белорусским НПЗ.Сегодня договорились создать совместную комиссию и выработать "дорожную карту"."Уже нет каких-то таких больших разногласий. Есть необходимость сделать важную техническую работу. У нас "Транснефть" — это компания с сильным экономическим состоянием. Поэтому у нее ресурсы есть, в том числе ресурсы отвечать, за те проблемы, которые были созданы", — заявил Максим Орешкин, министр экономического развития России.Работа по выработке методик оценки ущерба должна закончится до 10 июня.Способность находить компромисс — отличительная черта взаимоотношений России и Белоруссии. Как показала сегодняшняя встреча страны умеют слушать и слышать друг друга. И это один из важнейших итогов 20 лет существования Союзного государства.