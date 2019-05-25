В Хакасии спасатели нашли тело одного из туристов, пропавших в ноябре 2018 года во время катания на снегоходах.

В Хакасии спасатели нашли тело одного из туристов, пропавших в ноябре 2018 года во время катания на снегоходах.Останки были обнаружены в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат. Чтобы установить причины смерти и опознать погибшего назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы, сообщили ТАСС в управления СК РФ по региону.Четверо туристов — трое жителей Красноярского края и жительница Саяногорска (Хакасия) — исчезли 24 ноября. О ЧП сообщил местный житель, у которого они снимали жилье в поселке Приисковый. Позднее снегоходы были обнаружены в нескольких километрах от села, найти людей тогда не удалось. В средине декабря из-за ухудшения погодных условий и глубокого снега МЧС прекратило поиски. Возобновилась поисковая операция в конце апреля.