В Гусь-Хрустальном прокурор встал на защиту прав женщины, пострадавшей от укуса...

В Гусь-Хрустальном прокурор встал на защиту прав женщины, пострадавшей от укуса собаки.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению 83-летней жительницы Гусь-Хрустального района по вопросу защиты ее прав в судебном порядке, в связи с причинением вреда ее здоровью укусом собаки.Установлено, что на пожилую женщину, выходившую из магазина, напала собака породы кавказская овчарка, принадлежащая семье владельца магазина. Животное повалило пенсионерку на землю и укусило за предплечье.Согласно акту судебно-медицинского исследования у женщины выявлены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтека.Проверкой установлено, что владельцы собаки нарушили требования закона, допустив нахождение принадлежащего им животного в общественном месте без поводка и намордника.За восстановлением нарушенных прав пенсионерки прокурор обратился в суд. Решением Гусь-Хрустального городского суда исковые требования прокурора удовлетворены: с ответчиков в пользу пенсионерки взыскано 20 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и 3 тысячи 300 рублей в счет возмещения материального вреда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: zeleniymir.org