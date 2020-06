Спортсмены-инвалиды сумели добиться пересмотра решения организаторов теннисного US Open не проводить состязания колясочников во время американского Большого шлема. Состязания начнутся 31 августа и теперь к лучшим игрокам мира присоединятся теннисисты-колясочники.

Спортсмены-инвалиды сумели добиться пересмотра решения организаторов теннисного US Open не проводить состязания колясочников во время американского "Большого шлема". Состязания начнутся 31 августа и теперь к лучшим игрокам мира присоединятся теннисисты-колясочники.Об отмене инвалидного US Open стало известно на минувшей неделе, после чего первая ракетка мира среди теннисистов-колясочников австралиец Дилан Алкотт заявил о дискриминации со стороны организаторов. Спортсменов публично поддержал Энди Маррей, Алкотт ссылался на поддержку других топ-теннисистов.Теперь организаторы пересмотрели свой отказ пустить в Нью-Йорк лучших инвалидов, сообщает официальный сайт US Open. Для колясочников будет действовать тот же протокол безопасности в условиях пандемии коронавируса, что и для остальных участников.