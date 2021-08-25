В связи проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с 22.00 часов 25 августа до 08.00 часов 6 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта...

В связи проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с 22.00 часов 25 августа до 08.00 часов 6 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка от Старой площади до Красной площади и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома № 5 по Красной площади.Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81