Другие темы, которые подняли жители региона, также не останутся без внимания.

Врио губернатора Александр Авдеев провёл вторую прямую линию с жителями Владимирской области. За два часа он ответил на более чем 30 вопросов. Они поступали в формате видеообращений, звонков в студию и сообщений в социальных сетях. Самыми острыми темами являются ЖКХ, дороги и их уборка от снега, а также работа региональной медицины.Во втором эфире главы региона приняли участие руководители городов и районов, которые отвечали на жалобы людей и принимали поручения Александра Александровича.Так, департамент здравоохранения будет разбираться в нюансах жилищной ситуации врача из Карабаново, решать вопрос обеспечения лекарствами, обсудит наболевшие проблемы с коллективом Струнинской больницы. Департамент образования поможет семье из Ставрово, где ребёнку-инвалиду требуется сурдопереводчик для сдачи ЕГЭ.Напомним, что во время первой прямой линии было зарегистрировано 3000 обращений, на . В работе остается 300 жалоб.Добавим, что губернатор отвечает на просьбы жителей не только во время прямых эфиров, но и в ходе еженедельного отчёта в соцсетях, где разбирает самые вопиющие случаи.