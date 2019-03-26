В Москве мужчина скончался от передозировки виагры прямо во время встречи с любовницей. Женщина вызвала врачей скорой помощи, но они помочь не смогли.

В Москве мужчина скончался от передозировки виагры прямо во время встречи с любовницей.Инцидент произошел в ночь на 25 марта, сообщает РЕН ТВ. Придя в квартиру к возлюбленной, мужчина принял средство для повышения потенции. Однако доза оказалась слишком большой — когда пара перешла к делу, у него не выдержало сердце.Женщина вызвала врачей скорой помощи, но они помочь не смогли и только констатировали смерть мужчины. Полицию пришлось вызывать уже самим медикам. Женщина вызывать стражей порядка отказалась, так как боялась, что о ее похождениях узнает законный муж.