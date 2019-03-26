Ограничение введут в двух местах

Ограничение введут в двух местахУпрдор Москва — Нижний Новгород предупреждает водителей, что с 1 апреля на участке федеральной трассы М-7 «Волга» с км 161+500 по км 163+778 в районе деревни Ворша Собинского района ограничат движение, там будут делать капитальный ремонт.Проезжую часть на этих участках дороги сузят с четырёх до двух полос (по одной в каждом направлении). Максимальная скорость движения - 40 километров в час.Конец ремонт прогнозируют только в сентябре.Аналогичные ограничения введут и на трёхсотметровом участке км 156+026 – км 156+320 в районе деревни Демидово с 15 апреля по 1 августа 2019 года.По информации дорожников, в рамках ремонта заменят дорожную одежду, построят систему водоотвода, обустроят разворотную петлю в одном уровне. На участке установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение, а также обустроят автобусные остановки.