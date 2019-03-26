Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали латиноамериканские СМИ.В результате блэкаута в Каракасе без света осталось несколько районов, нарушена работа метрополитена и как минимум, одного из госпиталей.Причины случившегося выясняются.Массовое отключение электричества в стране случается не впервые. В марте почти вся Венесуэла уже оставалась без света. Тогда власти возложили вину на Вашингтон и оппозиционных хакеров, которые заблокировали работу ГЭС.Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности руководства страны.