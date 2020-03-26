26.03.2020

2020-03-26 12:05:06

Департамент здравоохранения опубликовал данные по коронавирусу на 26 марта

По состоянию на 9.00 26 марта во Владимирской области не выявлено случаев заражения коронавирусом. В период с 20 марта осмотрено 4146 человек.

Число обращений больных с признаками ОРВИ за прошедшие сутки – 1386 человек.

В регионе организована работа 54 медицинских организациях в целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции. В том числе помощь на дому больным с повышенной температурой организована в 37 учреждениях здравоохранения. В 12 организациях выделены дополнительные кадры для усиления помощи на дому. В 16 учреждениях здравоохранения организован прием больных с признаками ОРВИ через фильтр-боксы.

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области напоминает, что если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем) лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52.