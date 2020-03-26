Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он обвиняется в причастности к террористическим актам, в частности, к убийству Арсена Павлова, известного по позывному Моторола.

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он обвиняется в причастности к террористическим актам, в частности, к убийству Арсена Павлова, известного по позывному Моторола.О возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 230 Уголовного кодекса ДНР сообщается на сайте ведомства. В тексте отмечается, что украинские спецслужбы провели на территории республики ряд террористических операций по устранению высших должностных лиц, а также командиров военных подразделений. В их числе Михаил Толстых, известный как Гиви, а также Арсен Павлов.В сообщении прокуратуры говорится, что установлены организаторы террористических актов, в числе которых экс-президент Украины Порошенко. Он утвердил план по ликвидации героя ДНР Арсена Павлова.В настоящее время Порошенко объявлен в розыск. Также ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.Отмечается, что наказание по статье, предъявленной Порошенко, предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.Арсена Павлова убили вечером 16 октября 2016 года в Донецке, в подъезде дома. Моторола взорвался в лифте, где было установлено мощное взрывное устройство.В ноябре 2016 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что к убийству Павлова причастны ряд должностных лиц от украинской стороны.