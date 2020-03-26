Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России. Такое решение принято в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России. Такое решение принято в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения. Указ опубликован на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания.Ранее в среду, 25 марта, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом COVID-19. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.