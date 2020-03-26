Учебно-тренировочный самолет L-39 разбился в Кавказском районе Краснодарского края. Пилот погиб.

Учебно-тренировочный самолет L-39 разбился в Кавказском районе Краснодарского края. Пилот погиб, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.Журналисты уточняют, что самолет принадлежал Краснодарскому высшему военному авиационному училищу. L-39 рассчитан на экипаж из двух человек, однако в этот раз в кабине находился один летчик. Предположительно, это был курсант четвертого курса.