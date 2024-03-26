Перед судом предстанут четверо жителей Гусь-Хрустального района.

Перед судом предстанут четверо жителей Гусь-Хрустального района. Граждан обвиняют в ряде преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Так, у 23-летнего и 36-летнего мужчин нашли и изъяли 3 свёртка с незаконным зельем общей массой около 5 граммов.Двоих других фигурантов полицейские задержали в лесу, когда граждане искали тайник с наркотиком.Отмечается, что на допросе подозреваемые во всём сознались. В настоящий момент уголовные дела переданы в суд.