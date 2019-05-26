Стал известен обладатель Кубка Португалии по футболу. Им стал лиссабонский Спортинг, победивший Порту в серии пенальти 5:4. Основное время завершилось вничью 1:1, а дополнительные 30 минут также не выявили победителя 2:2.

Стал известен обладатель Кубка Португалии по футболу. Им стал лиссабонский "Спортинг", победивший "Порту" в серии пенальти 5:4. Основное время завершилось вничью 1:1, а дополнительные 30 минут также не выявили победителя 2:2.На 41 минуте Тикиньо Соарес вывел "Порту" вперед, но перед самым перерывом лучшим бомбардир столичного клуба Бруну Фернандеш восстановил равновесие. Во втором тайме отличиться могли футболисты обеих команд. Но счет 1:1 не претерпел изменений. Соперникам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительное время.На 101 минуте Бас Дост поразил ворота "Порту". "Споотинг" был очень близок к победе, но пропустил на 120 минуте. Защитник Фелипе подарил "драконам" шанс. Однако послематчевые пенальти лучше выполнили "львы", которые и стали обладателями Кубка Португалии.