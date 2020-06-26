Российский лыжник Александр Большунов наконец-то стал обладателем большого Хрустального глобуса. В прошлом сезоне 23-летний россиянин досрочно победил в общем зачете Кубка мира, однако из-за пандемии коронавируса ему только 26 июня вручили завоеванный приз.

Российский лыжник Александр Большунов наконец-то стал обладателем большого Хрустального глобуса. В прошлом сезоне 23-летний россиянин досрочно победил в общем зачете Кубка мира, однако из-за пандемии коронавируса ему только 26 июня вручили завоеванный приз."Если честно, то уже забыл, как это все прошло. Кубок находился в Канаде, поэтому эмоции ушли на второй план. Хочу в будущем завоевать большой Хрустальный глобус, но чтобы вручили его правильно", – цитирует лыжника РИА Новости.Напомним, что Большунов оказался первым представителем России, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. До него еще в советское время это удалось сделать только Александру Завьялову и Владимиру Смирнову.