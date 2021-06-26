Сотрудники Судогодской прокуратуры совместно с лесничими Андреевского лесничества провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление преступлений и правонарушений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений.

Сотрудники Судогодской прокуратуры совместно с лесничими Андреевского лесничества провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление преступлений и правонарушений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений.В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили, что в Мошокском участковом лесничестве незаконно вырублено 83 сосны. Ущерб государству составил более 2,5 млн рублей.Материалы проверки с постановлением переданы в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.