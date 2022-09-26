Муромский суд приговорил водителя, виновного в смерти пассажира, к 5 годам с отбыванием наказания в колонии-поселении. Известно, что осужденный 21 февраля 2022 года осужденный, управляя

Муромский суд приговорил водителя, виновного в смерти пассажира, к 5 годам с отбыванием наказания в колонии-поселении. Известно, что осужденный 21 февраля 2022 года осужденный, управляя автомашиной «Мерседес Бенц 190Е», направлялся по трассе Муром-М7 Волга от с.Татарово в сторону с.Чаадаево. Мужчина не учел того, что трасса была влажной, и не сбросил скорость до адекватной. В итоге