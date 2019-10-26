Во Владивостоке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором Адмирал принимал Сочи. Встреча проходила на Фетисов-Арене и завершился победой южан со счетом 3:1.

Во Владивостоке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Адмирал" принимал "Сочи". Встреча проходила на "Фетисов-Арене" и завершился победой южан со счетом 3:1.Авторами голов в составе победителей стали Сергей Шмелев, Дмитрий Архипов и Илья Крикунов. Дальневосточники ответили одним голом в исполнении Ивана Мищенко.После победы во Владивостоке "Сочи" набрал 17 очков и теперь занимает десятое место в таблице Западной конференции. "Адмирал" же с 25 баллами располагается на шестой строчке Востока.