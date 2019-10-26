Вопрос о дополнительных поставках российского вооружения в Центральноафриканскую Республику обсуждался на переговорах президентов в Сочи, сообщил Дмитрий Песков. Тема создания российской военной базы в ЦАР во время переговоров не обсуждалась.

Вопрос о дополнительных поставках российского вооружения в Центральноафриканскую Республику обсуждался на переговорах президентов в Сочи.Встреча Владимира Путина и Фостена-Арканжа Туадера состоялась 24 октября."Тема военно-технического сотрудничества, продолжения ВТС действительно была на повестке дня", — подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Туадер сообщил, что его страна изучает возможность создания на своей территории российской военной базы, сообщает "Интерфакс". Однако Песков сказал, что эта тема на переговорах не поднималась.