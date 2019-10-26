Радио Маяк к большой премьере сериала «Екатерина. Самозванцы» на телеканале Россия сделало цикл подкастов, посвящённых екатеринской эпохе.

Радио "Маяк" к большой премьере сериала «Екатерина. Самозванцы» на телеканале "Россия" сделало цикл подкастов, посвящённых екатеринской эпохе. Все записи можно послушать в группе ВестиRu ВКонтакте.ФЕНОМЕН САМОЗВАНСТВАПри Екатерине II институт самозванцев буквально расцвел – их было более 40. О пути самозванца и структуре общества того времени рассказал доцент МГИМО, кандидат исторических наук Николай Могилевский.ПОЛИТИКА И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЕКАТЕРИНЫ IIКак писал Герцен, главная победа Екатерины II в том, что при ней выросло первое непоротое поколение – русская интеллигенция. Она смогла сделать так, что это поколение смогло стать героями 1812 года и декабристами, подчеркнул в историк Николай Могилевский.ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВЕмельян Пугачев – восьмой по счету Лжепетр III – оказался более удачливым, чем все остальные. О том, как формировался образ Петра Федоровича, казачестве, реакции власти на самозванство, требования к Екатерине, пленении Пугачева, рассказал, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России МПГУ Алексей Синелобов.КНЯЖНА ТАРАКАНОВАТараканова была профессиональной авантюристкой. Ее раздражало имя Екатерина, она называет себя Елизаветой. О княжне Таракановой и закате Екатерины II, рассказал историк Марат Сафаров. Также он развеял несколько мифов о самозванке.Больше интересных подкастов в группе "Маяка".