При обыске полицейские обнаружили и изъяли более 40 единиц лабораторного оборудования, предназначенного для изготовления наркотиков, а также неизвестное вещество...

«Сотрудники ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУНК МВД России при силовой поддержке СОБР УОСМ ГУНК МВД России задержали подозреваемых в производстве и попытке сбыта наркотического средства – мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате проверки оперативной информации сотрудниками полиции в поселении Сосенское были задержаны трое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Ими оказались мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, проживающие в столице.При обыске в жилище злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли более 40 единиц лабораторного оборудования, предназначенного для изготовления наркотиков, а также неизвестное вещество. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой около 4,6 килограмма.По данному факту следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57