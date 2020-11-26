Всего в текущем году ОМВД России по Петушинскому району направлено в суд 80 аналогичных уголовных дел.

Жительница Петушинского района обвиняется в нарушении миграционного законодательства. Сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.Установлено, что июле 52-летняя женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии двоих уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемой не было.Cобрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемой к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Всего в текущем году ОМВД России по Петушинскому району направлено в суд 80 аналогичных уголовных дел.