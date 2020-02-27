Возвращается муж с работы, а жена ему:
- Дорогой, у нас дверь скрипит - починишь?
Муж:
- Что я тебе слесарь что-ли!?
На следующий день жена опять:
- Дорогой - у нас кран течет - починишь?
Муж:
- Что я тебе сантехник что-ли!?
На следующий день жена:
- Дорогой - у нас газ травит - почини!
Муж:
- Ну что я тебе газовщик что-ли!?
На следующий день муж возвращается с работы - смотрит дверь не скрипит, кран не течет, газ не травит... Он к жене:
- Кто починил????
Жена:
- Сосед наш!
Муж:
- И чем же ты расплачивалась?
Жена:
- Он сказал либо отдашься мне, либо споешь!
Муж:
- Ну и что ты ему спела?
Жена:
- Что я тебе певица что-ли!?!?
еще анекдот!