27.02.2020

2020-02-27 11:20:03

Алекандровский райсовет согласовал проведение референдума по мусору

Сегодня на заседании райсовета Александровского района депутатами была единогласно поддержана инициатива проведения референдума по ввозу и захоронению московского мусора на территории района.

Вопрос, выдвигаемый на голосование депутаты предложили сформировать следующим образом: «Вы за или против создания на территории муниципального образования Александровский район владимирской области объектов по приему и размещению с целью захоронения всех видов отходов?»

Референдум планируется провести в день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которая предварительно намечена на 12 апреля 2020 года