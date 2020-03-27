На 10 дней во Владимирской области запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ даже в саду и огороде

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин установил в регионе особый противопожарный режим с 27 марта по 6 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.По информации с сайта областной администрации, глава региона пошёл на такие меры из-за увеличения количества пожаров в жилом секторе, а также из-за наступления пожароопасного периода в лесах региона.На 10 дней во Владимирской области запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ даже в саду и огороде.Органы местного самоуправления должны будут запретить гражданам посещать в этот период леса и разводить там костры. А Главное управление МЧС России по Владимирской области на случай происшествия должно быть готово оказать помощь.«В этот период высокой пожарной опасности надо предпринять все усилия, чтобы не допустить гибели людей и причинения ущерба лесам, - такую задачу ставит Владимир Сипягин», - подытожили в пресс-службе Белого дома.