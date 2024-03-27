Создание нового памятника Пушкину финансирует меценат из Владимира. 6 июня в центре областной столицы должен быть открыт памятник Александру Сергеевичу. Как ранее рассказывал скульптор

Создание нового памятника Пушкину финансирует меценат из Владимира. 6 июня в центре областной столицы должен быть открыт памятник Александру Сергеевичу. Как ранее рассказывал скульптор Игорь Черноглазов, стоимость новой городской скульптуры оценивается примерно в 4 миллиона рублей. Средства для этих целей предоставил Сергей Плешанов. В интервью «Шестому каналу» бизнесмен рассказал, что еще в прошлом году он