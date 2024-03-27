В Вязниках повышается уровень воды.

В Вязниковском районе закрыли автомобильное движение на мосту через Клязьму. На данный момент уровень воды составляет 134 сантиметра. Перейти через мост можно исключительно пешком.Жители Вязников и Заречья получили заранее пенсионные и социальные выплаты. Заранее предоставили продукты питания, лекарства и организованы запасы горюче-смазочных материалов.После того как отведут мост через Клязьму будет работать лодочная переправа. Порядок организации медицинской помощи и учебного процесса отработан.