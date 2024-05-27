К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратился житель Владимира, чей сын находится в зоне проведения специальной военной операции.

К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратился житель Владимира, чей сын находится в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина выразил желание присоединиться к родственнику на передовой, благо, что и боевой опыт, и состояние здоровья это позволяют.Контракт с Минобороны РФ он подписал, однако отправка в войсковую часть задерживалась, и владимирец попросил Алексея Говырина оказать содействие.- Обратился к командованию Московского военного округа, чтобы ускорили процесс подготовки приказа и отправки бойца. Сейчас Артур Ш. уже в воинской части. Сражается вместе с сыном, - написал депутат Госдумы от Владимирской области .