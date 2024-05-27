Что войдет в проект археологического ландшафтного парка Сунгирь? Уже давно ходят разговоры о...

Что войдет в проект археологического ландшафтного парка "Сунгирь"?Уже давно ходят разговоры о создании на этом месте археологического ландшафтного парка. Когда дойдёт до дела? И какие перспективы у этого уникального места? Слово - Марии Платанюк.Драгоценные кадры из архива ГТРК "Владимир". Изыскания на Сунгире - уже в новом тысячелетии - под руководством сына легендарного Отто Бадера - Николая Оттовича. Николай Бадер продолжил династию. Стал учёным-археологом.Николай Оттович ушел из жизни в июле 2015 года. Сунгирь по праву стал особой главой его биографии. И личной, и профессиональной.О Сунгире - с любовью - он рассказывал в интервью "Вестям".Николай Бадер, археолог, сын исследователя Сунгиря Отто Бадера:- Многие поколения студентов Московского Государственного Университета проходили здесь практику. Здесь была наша молодость. Наш лагерь стоял на краю славянского городища. Мы жили там. И до сих пор, когда мы встречаемся, мы вспоминаем это время.Название стоянке каменного века, известной всему миру, дал ручей Сунгирь. Здесь, на восточной окраине Владимира, в километре от Боголюбова, - он впадает в Клязьму.Открыли Сунгирь в 1955 году. Тогда, при разработке глиняного карьера, были обнаружены кости мамонта и украшения. А уже в 1956 году экспедиция Института археологии Академии Наук СССР под руководством Отто Бадера провела первую рекогносцировку и зафиксировала культурный слой эпохи верхнего палеолита.Раскопки археологического памятника продолжались вплоть до 1977 года. В 1965 было обнаружено захоронение мужчины, в 1969 - могила двух подростков.Среди палеолитических погребений - немногочисленных, сунгирские - богатейшие по количеству артефактов. В общей сложности на Сунгире сделано почти 70 тысяч археологических находок. Огромное количество бусин...благодаря их расположению удалось воссоздать одежду кроманьонцев - жителей Сунгиря, браслеты из кости мамонта, дротики, копья, бивни. И, конечно, сунгирская лошадка. Настоящее произведение искусства возрастом в 30 тысяч лет.Сунгирь был самой северной из стоянок. В считанных километрах от неё была граница ледника.Мария Платанюк, корреспондент:- Первая попытка "музеефикации" Сунгиря была предпринята ещё в далёкие 1960 годы. И это была идея самого легендарного советского археолога Отто Бадера. Это фрагмент павильона, который так и не был построен, на том самом месте, где было обнаружено парное захоронение сунгирцев.Долгие годы Сунгирь находился "в забвении". Больше напоминая пустырь или свалку. Сейчас же постепенно открывает новую главу своей истории. Проект архитектурного ландшафтного парка на этой уникальной территории, наконец, понемногу обретает очертания.Традицией на Сунгире стали субботники. Здесь - по инициативе Владимиро-Суздальского музея-заповедника - появился закладной камень будущего археологического ландшафтного парка. В его основании теперь хранится капсула с посланием потомкам - вскрыть в мае 2124-ого.Миссию доверили Аркадию Бобылёву. Он мечтает стать учёным.- Потому что я люблю всё раскапывать.На недавнем субботнике волонтёры убрали мусор, старые покрышки, продолжилась и вырубка агрессивного сорняка - клёна американского. Вредитель глубоко пустил корни на исторической территории.Денис Дуденков, начальник сектора природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это чужеродный вид, который в парке археологическом не должен произрастать. Мы вот сейчас его выпиливаем, оставляем только растения, которые присущи нашей полосе, которые росли здесь с древнейших времён. Это осина обыкновенная, береза, ясень, ивы.Археологический ландшафтный парк "Сунгирь"- проект на долгосрочную перспективу. Который потребует и сил, и колоссальных вложений. Но, благодаря его реализации, Сунгирь, наконец, получит достойное "обрамление" и...наполнение.В планах, не нарушая культурный слой, запустить несколько туристических троп. Их главным украшением станет панорама на поймы Нерли и Клязьмы.Создание парка позволит открыть на Сунгире и постоянную музейную экспозицию. Перевезя уникальную выставку из Палат. И это тоже воплощение мечты Бадера - организовать показ находок "in situ"- то есть - по месту нахождения.Сунгирь станет местом гармоничного соединения науки и природы.Олег Рыжков, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это еще будет городской парк, место отдыха горожан. Очень много всяких смыслов. И, конечно, это будет мирового значения стоянка. Сюда будут приезжать учёные, здесь они смогут знакомиться с находками, которые были сделаны, различные конференции проводить . Да, строительство нескольких павильонов, там, где это можно делать, оно предусматривается...Сунгирь - это звучит гордо! Завершить проектирование будущего археологического ландшафтного парка музейщики намерены уже в этом году.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".Читайте также:Олег Рыжков, заместитель генерального директора ВСМЗ рассказал о новом проекте археологического ландшафтного парка "Сунгирь"