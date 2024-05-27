Об этом сообщили представители Горьковской железной дороги.

Мотоциклист и пассажир погибли на железнодорожном переезде под Ковровом. Об этом сообщили представители Горьковской железной дороги.Происшествие случилось на 102-м километре пути Ковров – Муром в субботу, 25 мая, на регулируемом переезде. В 14:45, несмотря на предупреждения о приближающемся составе, водитель мотоцикла выехал на пути.Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло их. В результате столкновения с рельс поезд не сошёл.