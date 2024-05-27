Перед судом предстанут четыре жителя Коврова, которые обвиняются в организации азартных игр. В...

Перед судом предстанут четыре жителя Коврова, которые обвиняются в организации азартных игр.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области информируют, что завершено расследование уголовного дела по обвинению проживающих в Коврове двух мужчин и двух женщин в организации (и проведении) азартных игр с использованием специального оборудования.Сообщается, что с декабря 2020 года по июль 2022 года обвиняемый 1991 года рождения, используя методы конспирации, организовал в арендуемом помещении в Коврове проведение азартных игр. На компьютерах было установлено специальное программное обеспечение.В июле 2022 года обвиняемый продал незаконный бизнес другому обвиняемому 1961 года рождения, под руководством которого игровой зал нелегально работал до мая 2023 года, после чего преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.«… В ходе расследования следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ допрошены свидетели, проведены обыски в игровом клубе и по месту жительства участников преступной группы, изъято и осмотрено более 60 единиц компьютерной, мобильной и иной техники, документы, записи, банковские карты и иные вещественные доказательства, проведен комплекс компьютерных судебных экспертиз, изучены записи телефонных переговоров фигурантов...» - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области