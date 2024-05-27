Портрет Клязьмы: какие показатели качества воды в реке вызывают опасения? За экологическим...

"Портрет Клязьмы": какие показатели качества воды в реке вызывают опасения?За экологическим состоянием Клязьмы следят ученики биокванториума. Маргарита Маркова из Коврова и её наставница Анастасия Фадеева создали проект, в котором составляют портрет реки. Какие показатели качества воды вызывают опасения? Выяснила Ангелина Свищ.Маленький кораблик "Тритон" бороздит зеленоватые воды Клязьмы. Его миссия - собрать образцы для исследования. За пультом управления - Маргарита Маркова. Это её проект. Школьница изучает качество воды в реке и составляет портрет Клязьмы.Маргарита Маркова, молодой эколог:- Я достигаю необходимого расстояния, кораблик стабилизируется на воде, я спускаю устройство, я начинаю набор.Набор проходит на глубине 30 сантиметров от поверхности. Это, так называемая, - золотая середина.Для упрощения процесса отбора проб в труднодоступных местах Маргарита придумала специальное устройство. Оно работает почти бесшумно и не доставляет дискомфорта водным обитателям.Маргарита Маркова, молодой эколог:- При помощи радиоканала на приемной устройство лодки поддается сигнал, микроконтроллер подключает освещение. Мы оснастили линию освещения микроконтроллером, который включает насос, поэтому при нажатии кнопки включается освещение, и начинает работать насос.К сожалению, бюджет районных и городских администраций не предусматривает средств на тщательное исследование рек. Поэтому проект Маргариты должен еще и принести пользу Ковровскому району.Маргарита Маркова, молодой эколог:- Я выбрала Клязьму, так как это также был заказ администрации Ковровского района, так как именно в Клязьму происходит сброс водоочистных сооружений, и администрации было интересно, в каком состоянии река после водоотводных сооружений.Исследования проводились на 36 километрах реки. Маршрут был пройден дважды, на моторной лодке: летом 2022 и 2023 годах.Результаты исследований показали, что экологическое состояние Клязьмы можно считать удовлетворительными. Но некоторые показатели все же вызывают опасения.Маргарита Маркова, молодой эколог:- В 2022 году вообще не было превышений, в пределе допустимых концентраций. Но вот в 2023 году наблюдалось превышение нитритов фосфатов водоочистных сооружений и железо около села Любецы.Анализы воды проводятся по трем методам. Двум биологическим: изучаются мелкие донные существа и прибрежные растения. И одним химическим: для исследования требуется большое количество образцов, как говорят исследователи: 2 раза - совпадение, 3 - закономерность.Маргарита Маркова, молодой эколог:- Попадание в воду, к примеру, фосфатов - может вызывать заболачиваемость и мутность, так как при высокой концентрации фосфатов в воде очень быстро размножаются бактерии.Маргарита свои научные исследования проводит в Кванториуме, под руководством Анастасии Фадеевой. Занятия в технопарке - два раза в неделю.Анастасия Фадеева, педагог дополнительного образования "Кванториум33":- Река - это, в целом, - очень важный объект природы для человека. Поэтому, когда мы его изучаем, - мы изучаем и чистоту воды, и какие-то определенные моменты с течением, растительностью.Экология - не только наука, но и социально важная дисциплина. В планах Маргариты - расширить границы своего проекта. Ведь без воды невозможна жизнь. Реки должны стать чище.Ангелина Свищ, Андрей Беляков "Вести-Владимир".